Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși se dotează cu un dispozitiv modern pentru anestezie regională

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a anunțat introducerea în dotare a dispozitivului medical Stimulex, un aparat portabil utilizat în anestezia regională și periferică, în special pentru realizarea blocurilor nervoase și a procedurilor ce combină stimularea nervoasă cu ghidajul ecografic.

Prin emiterea de impulsuri electrice controlate, Stimulex permite stimularea nervilor țintă și provoacă contracții musculare vizibile, facilitând localizarea exactă a acului înainte de injectarea anestezicului local. Aparatul oferă posibilitatea reglării precise a intensității curentului, a duratei impulsurilor și a frecvenței, asigurând răspunsuri motorii sigure și reproductibile.

Noua tehnologie contribuie la creșterea siguranței și eficienței actului medical, reducând riscul de leziuni nervoase și îmbunătățind considerabil calitatea procedurilor de anestezie regională.

„Achiziția acestui echipament reprezintă un pas important pentru spitalul nostru, întrucât aduce un plus de precizie și siguranță în realizarea procedurilor anestezice, în beneficiul direct al pacienților”, au transmis reprezentanții unității medicale.