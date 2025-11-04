Spitalul Județean de Urgență Bacău organizează conferința „Excelență, inovație și performanță în medicină”

În perioada 5–6 decembrie 2025, Spitalul Județean de Urgență Bacău va găzdui conferința „Excelență, inovație și performanță în medicină”, un eveniment de amploare dedicat profesioniștilor din domeniul sănătății care își doresc să împărtășească experiențe, studii și perspective inovatoare.

Evenimentul își propune să devină un spațiu de dialog interdisciplinar, unde medici, cercetători și specialiști din diverse ramuri medicale vor putea dezbate cele mai noi tendințe și soluții pentru îmbunătățirea actului medical.

🧬 Prin intermediul sesiunilor științifice, prezentărilor tematice și schimburilor de idei, organizatorii urmăresc susținerea dezvoltării profesionale continue și valorificarea inovației în practica medicală, într-un context tot mai dinamic al transformărilor din sistemul sanitar.

„În fiecare zi, medicina înseamnă mai mult decât știință — înseamnă pasiune, dedicare și dorința de a face bine. Conferința „Excelență, inovație și performanță în medicină” este o ocazie specială de a ne reuni ca profesioniști, de a împărtăși experiențe și de a descoperi împreună noi perspective pentru viitorul sănătății. Cred cu tărie că inovația prinde viață atunci când oamenii se întâlnesc, colaborează și se inspiră unii pe alții. Mulțumesc tuturor celor care contribuie la construirea unei comunități medicale unite prin profesionalism, empatie și dorința de a atinge excelența!” — a declarat Ion-Marius Savin, Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Conferința reprezintă o inițiativă menită să pună în valoare expertiza medicală locală și națională, consolidând totodată rolul Bacăului ca centru regional de performanță și inovație în domeniul sănătății.

📅 Perioada: 5–6 decembrie 2025

📍 Locul: Spitalul Județean de Urgență Bacău