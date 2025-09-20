Simulare de accident aerian. Exercițiu de antrenament în teren la Baza 95 Bacău

Militarii Bazei 95 Aeriană, în cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău și Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău, au desfășurat miercuri, 18 septembrie, un amplu exercițiu de antrenament privind intervenția în cazul producerii unui eveniment de aviație în zona de responsabilitate.

Scopul exercițiului a fost verificarea viabilității planurilor și procedurilor existente, precum și a modului de cooperare și coordonare a forțelor implicate, pentru a crește nivelul de interoperabilitate și capacitatea de reacție în situații de urgență.

Antrenamentul s-a desfășurat pe timp de noapte, în cadrul unui scenariu tactic conceput să reproducă cât mai fidel condițiile reale ale unei intervenții.

Prin astfel de activități, instituțiile cu atribuții în domeniu își consolidează pregătirea, pentru a răspunde eficient și coordonat în situații critice, având ca prioritate protejarea vieții oamenilor și siguranța comunității.