Ședința Consiliului Local Bacău – LIVE

Ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportului Mihai Denis-Florin de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, pentru performanțe deosebite

2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Turculeț Cornelia

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor sportive/acțiunilor sportive care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 aferente anului 2023

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor /programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități non profit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 aferente anului 2023

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe semestrul I anul 2023, al Municipiului Bacău

6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 599/2022, cu modificările și completările ulterioare

7.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului ,,Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău” a unor bunuri imobileconstrucții situate în Calea Dr.Alexandru Șafran nr.145

8.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza municipiului Bacău

9.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilorcadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2026

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții-CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A COLEGIULUI NAȚIONAL DE ARTĂ ,,GEORGE APOSTU” Municipiul Bacău

11.Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 235 din 26.06.2023 în scopul detalierii cheltuielilor eligibile și neeligibile cuprinse in devizul general aferent documentației tehnicoeconomică faza DALI pentru obiectivul de investiții: blocul situat în str. Ioniță Sandu Sturza nr. 28 din proiectul ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău str. I.S. Sturza nr. 28 și str. Nicolae Titulescu nr. 22”

12.Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 236 din 26.06.2023 în scopul detalierii cheltuielilor eligibile și neeligibile cuprinse in devizul general aferent documentației tehnicoeconomică faza DALI pentru obiectivul de investiții: blocul situat în str. Nicolae Titulescu nr. 22 din proiectul ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău str. I.S. Sturza nr. 28 și str. Nicolae Titulescu nr. 22”

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții la S.M.U.P și abrogarea art.3 și art.4 din HCL nr. 61/2018 privind înființarea ,,Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”, cu modificările și completările ulterioare

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, aferentă Municipiului Bacău

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A. pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luni

16.Proiect de hotărâre pentru însușirea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune a activității de administrare și exploatare a toaletelor publice, aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a toaletelor publice din municipiul Bacău

17.Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ,,Cinema în aer liber” în perioada 21.07.2023-30.09.2023 în parcurile din municipiul Bacău sau în alte zone din municipiu

18.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare nr.68884 din 29.04.2014 și modificarea Art.1-CAPITOLUL II-OBIECTUL CONTRACTULUI

19.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de incheiere a unui Protocol de colaborare intre Municipiul Bacau si dl. Popa Marian in vederea punerii in aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 109/28.03.2023 prin care s-a aprobat PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR in str. 9 Mai, nr. 40 A din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara cu nr. cad. 70496