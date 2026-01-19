Sectorul de afaceri românesc și-a triplat veniturile între 2008 și 2024

În afaceri lucrurile tind să devină imprevizibile adeseori. Presiunile de ordin financiar, dar și cele ce provin din cadrele legislative dau de multe ori bătăi de cap. În ciuda acestor lucruri, multiple industrii au înflorit pe parcursul anilor. Piedicile au fost depășite, rezultatele așteptate devenind o realitate. Veniturile au crescut iar odată cu ele și potențialul industriilor a fost privit astfel.

Companiile din domenii precum retail au ieșit în evidență în mod deosebit. Cifra de afaceri a crescut exponențial, indicând o perioadă înfloritoare. La fel s-a întâmplat și cu divertismentul. Cinematografia și ramura jocurilor au luat avânt. Utilizatorii mediului online pot accesa păcănele cu bonus de bun venit, valorificându-și în o plăcut timpul liber. Pe lângă ele, jocurile de masă aduc mai multă curiozitate.

De la pragul de jos la profitabilitate

La un moment dat, toate industriile au fost situate la un punct minim. Toate au pornit de jos, însă unele au căzut la un moment dat. Depășirea momentului critic este un moment de cotitură. O situație ce ar trebui exemplificată este cea din 2008. Atunci 16 afaceri românești au fost incluse pe lista Top 100 a companiilor cu cele mai mari venituri. Criza s-a făcut simțită un an mai târziu și pe listă au rămas doar 14 dintre ele, apoi au fost doar 9.

Pragul minim a fost atins în 2015, an în care pe lista Top 100 au rămas doar 7 dintre cele 16 companii. Începând cu anul 2016, situația s-a îmbunătățit. Progresul a fost dovada perseverenței antreprenorilor, în ciuda dificultăților existente. Întocmai datorită acestei implicări și dedicări au fost scrise numeroase povești de succes în sectorul afacerilor din România.

Unsplash

Studiul care arată creșterea întreită a mediului de afaceri

Studiul efectuat de Termene.ro este cel ce a evidențiat creșterea domeniului de afaceri. Perioada analizată este 2008-2024. Sunt evidențiate căderi precum cea menționată anterior, dar principalul lucru subliniat este creșterea cifrelor de afaceri. Un prim fapt dovedit este cel al creșterii profitabilității în special în sectorul privat.

În anul 2024, în Top 100 erau incluse 28 de firme, din care 17 provin din mediul privat. Este o cifră îmbucurătoare ce indică faptul că 48,3% din profituri sunt obținute de către aceste companii. Spre deosebire de multinaționale, companiile românești generează mai mult profit. Altfel spus, o companie românească produce de 1,7 ori mai mult profit.

Marea diferența s-a văzut în profiturile totale a celor 100 de companii. Creșterea a fost de 181%, trecându-se de la o valoare de 12,4 miliarde de lei la o valoare de 34,9 miliarde de lei. Ritmul de creștere are o valoare aproximativă de 221%. Este o valoare încurajatoare, chiar dacă pe alocuri s-au înregistrat anumite scăderi ale valorilor.

Și companiile de stat au un aport însemnat. Acestea reprezintă doar 11% din totalul celor incluse în top, însă potențialul s-a făcut văzut. S-au înregistrat profituri uriașe din ramuri precum energia și gazele. Cea mai mare marjă de profit a avut-o Hidroelectrica, cu o valoare de 42,1%.

Pe scena afacerilor se fac remarcate multe branduri. În perioada analizată, lupta s-a dus între două nume sonore: Automobile Dacia și OMV Petrom. Cea din urmă a condus clasamentul până în 2012. Apoi, frâiele au fost preluate de Dacia pentru opt ani. Apogeul său a avut o valoare de 24,7 miliarde de lei, în anul 2019.

Un alt mare nume a apărut pe piață. Lanțul magazinelor Lidl nu doar s-a diversificat foarte mult, ci a și crescut. Valoarea sa de top este de 23 de miliarde de lei. Și magazine precum Mega Image, Profi și Kaufland au înregistrat creșteri foarte mari.

Pentru încheiere

Profitabilitatea este un aspect cheie urmărit de către toată lumea. În timp, sectorul afacerilor a avut numeroase suișuri și coborâșuri. Însă, perioada 2008-2024 a adus și multe progrese. Câștigurile s-au triplat, multe nume devenind foarte cunoscute și apreciate. Se anunță schimbări în continuare, însă poate vor fi și multe surprize plăcute.