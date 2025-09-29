Secția Oncologie a SJU va fi iluminată în roz pentru „Ziua luptei împotriva cancerului la sân”

Miercuri, 1 octombrie, începând cu ora 19:00, Secția Oncologie a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău va găzdui o acțiune dedicată marcării „Zilei luptei împotriva cancerului la sân”.

Evenimentul este organizat de Asociația SOFI ROZ Bacău, membră a Federației Bolnavilor de Cancer (FABC), în parteneriat cu Fundația „Renașterea” București. În cadrul manifestării, clădirea secției Oncologie va fi iluminată în roz, simbol al speranței și solidarității în lupta împotriva cancerului de sân.

„Ziua luptei împotriva cancerului la sân” este marcată anual pe 1 octombrie, cu scopul de a crește gradul de conștientizare în rândul populației cu privire la această boală și de a încuraja prevenția și depistarea precoce.

Evenimentul din Bacău se înscrie astfel în seria de acțiuni naționale și internaționale care promovează informarea publicului și sprijinul pentru persoanele afectate de cancerul de sân.