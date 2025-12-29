luni, 29 decembrie 2025
type here...
Video

Seara, la Insula de Agrement

Deșteptarea
Articolul precedent
Competitivitate versus neutralitate climatică: între ideal și realitate
Articolul următor
Arestat dupa ce a amenințat cu moartea doi polițiști

Alte titluri

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.