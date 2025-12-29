Arestat dupa ce a amenințat cu moartea doi polițiști

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a anunțat că un bărbat a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi amenințat doi polițiști aflați în patrulare pe raza municipiului.

Incidentul s-a produs în data de 14 decembrie, în jurul orei 22:00. Potrivit anchetatorilor, suspectul le-ar fi adresat polițiștilor amenințări cu moartea și cu acte de violență, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Parchetul a precizat că, pe parcursul anchetei, procurorul de caz a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore și punerea în mișcare a acțiunii penale. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Bacău a admis propunerea procurorului și a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Autoritățile subliniază că cercetările sunt în desfășurare și că măsurile luate nu afectează prezumția de nevinovăție a inculpatului. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.