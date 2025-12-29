Competitivitate versus neutralitate climatică: între ideal și realitate

Dezbaterea recentă din Parlamentul European privind viitorul autovehiculelor a reprezentat mai mult decât o simplă confruntare de idei tehnice. A fost un semn că, în sfârșit, la nivelul deciziei europene începe să se audă vocea rațiunii. Pentru cei care, de ani de zile, au avertizat asupra derapajelor Green Deal-ului, această dezbatere a confirmat că realitatea economică nu mai poate fi ignorată.

În intervenția sa din plenul Parlamentului European, Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, a subliniat un adevăr incomod, dar esențial: Uniunea Europeană nu își poate permite să-și condamne cetățenii la sărăcire și nici să sacrifice competitivitatea economică pe altarul unei utopii costisitoare. Green Deal, în forma sa actuală, riscă să devină un experiment sinucigaș pentru economiile statelor membre, mai ales în absența unor alternative tehnologice mature și accesibile.

Protejarea mediului este, fără îndoială, un obiectiv legitim și necesar. Însă această protecție nu poate fi realizată prin distrugerea fundamentului pe care se sprijină bunăstarea cetățenilor europeni: o economie puternică, funcțională și competitivă. Fără industrie, fără locuri de muncă și fără capacitate de inovare reală, Uniunea Europeană nu va avea nici resursele, nici coeziunea necesare pentru a-și atinge obiectivele climatice. Mai mult, fără o economie solidă, însăși existența proiectului european este pusă sub semnul întrebării.

În timp ce UE își impune standarde tot mai restrictive, China și Statele Unite avansează rapid, combinând investițiile în tehnologii verzi cu politici economice pragmatice, orientate spre creștere și competitivitate. Decalajul dintre Europa și marile puteri economice nu se reduce prin slogane sau declarații moralizatoare, ci prin politici echilibrate, adaptate realităților pieței globale.

În contextul dezbaterii privind sectorul auto, miza este una majoră. Între standardele de emisii de carbon și viabilitatea industriei auto europene trebuie găsit un echilibru realist. UE există pentru bunăstarea cetățenilor săi, nu pentru a impune dogme ideologice rupte de realitate. Viitorul Europei nu poate fi scris cu cerneala ideologiei, ci cu luciditate, pragmatism și respect față de cei care muncesc, produc și susțin economia reală.

Mesajul transmis de Claudiu Richard Târziu este, în fond, un apel la responsabilitate: Europa are nevoie de politici climatice inteligente, care să protejeze mediul fără a distruge competitivitatea. Doar astfel Uniunea Europeană poate rămâne relevantă, puternică și capabilă să ofere un viitor prosper cetățenilor săi.

Articol finanțat de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor (ECR) din Parlamentul European