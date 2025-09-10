Săptămâna 8–13 septembrie, dedicată pompierilor din județul Bacău

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) al județului Bacău invită locuitorii județului să participe la seria de evenimente organizate cu ocazia Zilei Pompierilor din România, care se sărbătorește anual pe 13 septembrie.

În perioada 8–13 septembrie, porțile subunităților ISU Bacău sunt deschise publicului, pentru a permite cetățenilor să descopere de aproape meseria de pompier, tehnica de intervenție și curajul din spatele uniformei.

Programul principal al activităților include:

12 septembrie, ora 10:00 – depunere de coroane și jerbe la mormântul eroului sg.maj. post-mortem Constantin Maftei, la Cimitirul Central și troița din fața Inspectoratului;

13 septembrie, începând cu ora 10:00 – demonstrații și exerciții tactice în mai multe localități: Moinești – în fața Primăriei Comănești – în fața Parcului Central Onești – Piațeta Catedralei Bacău – Piațeta Tricolorului



„Vă așteptăm să ne fiți alături pentru a descoperi, împreună, ce înseamnă devotamentul și dăruirea pompierilor români!”, transmit reprezentanții ISU Bacău.

Evenimentele sunt dedicate tuturor categoriilor de vârstă, oferind o oportunitate unică de a cunoaște de aproape profesia pompierului și echipamentele moderne folosite în misiunile de salvare.