Să facem minuni de sărbători! O tânără își caută părinții biologici

Așa cum spune un cântec celebru, am intrat în perioada cea mai minunată din an. Suntem în perioada în care cu toții devenim mai buni și când ar trebui să ne gândim la cei de lângă noi. E atât de simplu să poți să faci bine. În această lumină, am descoperit o postare pe o rețea de socializare prin care cineva își caută părinții. Redăm textul postat în ideea că cineva ar putea participa la rezolvarea acestui caz:

„Salutări Tuturor!

Numele meu înainte de adopție a fost Moraru Gabriela. M-am născut în municipiul Bacău la data de 22 martie 1983. La vârsta de un an și opt luni am fost adoptată de o familie minunată din Brașov. Am avut o copilărie foarte frumoasă și împlinită, dar întotdeauna mi-a lipsit ceva, familia biologică, mama și sora despre care mi s-a vorbit de-a lungul anilor. Pe mama mea biologică o chema Moraru Ana, de origine din comuna Urechești, județul Bacău. Părinții mei adoptivi au intalnit-o la Râşnov unde avea grija de o bătrânică. Mi s-a mai spus de o soră care era mai mică decât mine în același orfelinat la Bacău. Numele ei ar fi fost tot Gabriela. Vă rog să distribuiți mesajul meu care sper să ajungă la mama sau la unul dintre frații mei sau la o ruda apropiată. Mulțumesc anticipat pentru tot ajutorul și susținerea acordată.”

Postarea a fost făcută pe grupul de facebook „The neverforgoten Romanian Children-Copiii niciodată uitați ai României”.