Remorcă încărcată cu bușteni desprinsă pe DN12A, între Onești și Târgu Trotuș; traficul afectat, fără victime

Un incident rutier care putea avea urmări dramatice s-a produs miercuri după-amiază pe DN12A, pe sectorul dintre Onești și Târgu Trotuș, după ce remorca unui vehicul care transporta bușteni s-a desprins în timpul deplasării, iar întreaga încărcătură s-a împrăștiat pe șosea și în afara carosabilului.

Potrivit informațiilor apărute imediat după incident, ansamblul rutier transporta material lemnos când, din motive care la acel moment nu erau clare, remorca s-a desprins brusc. Buștenii transportați au căzut pe carosabil și pe marginea drumului, blocând parțial circulația și creând un pericol major pentru șoferii aflați în trafic.

Din fericire, în momentul producerii incidentului nu se aflau alte autovehicule în imediata apropiere a trailerului. În alte condiții, impactul buștenilor cu mașini aflate în trafic ar fi putut provoca accidente grave, soldate cu răniți sau chiar pierderi de vieți omenești.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, la volanul autoutilitarei se afla un bărbat de 53 de ani din Asău. Acesta se deplasa pe DN12A dinspre Comănești către Onești, iar într-o curbă nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum.

Autoutilitara a acroșat parapetul metalic de pe marginea drumului pe o lungime de aproximativ 60 de metri, iar în urma impactului remorca s-a desprins și s-a răsturnat, împrăștiind încărcătura de lemne pe șosea și în afara acesteia.

Polițiștii precizează că în urma incidentului nu s-au înregistrat victime. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Traficul în zonă a fost afectat temporar până la degajarea carosabilului și îndepărtarea materialului lemnos.