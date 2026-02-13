RAR: Aproape 4 din 10 vehicule verificate în trafic, anul trecut, aveau deficiențe tehnice majore

Inspectorii Registrul Auto Român (RAR) au verificat, în trafic, din punct de vedere tehnic, 92.219 vehicule la nivel național, pe parcursul anului 2025. În urma controalelor, specialiștii au constatat că 38,5% dintre autovehiculele oprite prezentau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, fiind declarate neconforme.

Potrivit datelor transmise de RAR, cele mai frecvente neconformități au fost identificate la instalația electrică de iluminare-semnalizare (24,11%), emisiile poluante (20,46%), punți, jante, anvelope și suspensie (10,32%), vizibilitate (10,15%), precum și la șasiu și elemente atașate acestuia (9,22%).

Deficiențe la sistemul de frânare au fost depistate la 4,21% dintre vehiculele controlate, iar în 1,4% din cazuri au fost constatate probleme la sistemul de direcție. Totodată, în cazul a 6.064 de vehicule au fost identificate deficiențe din sfera poluării.

Inspectorii RAR au descoperit în trafic și vehicule cu defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcție sau la punți și fuzete. Pentru 4.697 de autovehicule s-a stabilit că prezintă pericol iminent de accident.

De asemenea, aproximativ 1,8% dintre vehiculele verificate aveau probleme legate de inspecția tehnică periodică (ITP fals, expirat sau anulat).

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, în 2025, au fost aplicate 26.531 de sancțiuni contravenționale, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 364 de vehicule și au fost anulate 188 de ITP-uri.

Situația în județul Bacău

În județul Bacău au fost verificate 3.213 vehicule în perioada menționată. Dintre acestea, 38,3% prezentau neconformități tehnice sau legate de acte, iar 155 de autovehicule (4,82%) au fost considerate un pericol iminent de accident.

În 5% din cazuri au fost constatate deficiențe privind poluarea, iar 1,8% dintre vehicule aveau ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte RAR – Poliția Rutieră desfășurate în județ, au fost aplicate 644 de amenzi contravenționale și au fost retrase 585 de certificate de înmatriculare.

Reprezentanții RAR precizează că, în situația în care certificatul de înmatriculare este reținut, acesta poate fi redobândit doar după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele instituției.

Totodată, instituția atrage atenția că rezultatele controalelor din trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, întrucât echipajele mixte RAR–Poliție opresc pentru verificare doar vehiculele susceptibile de a prezenta defecțiuni.