miercuri, 27 august 2025
Promoția Săptămânii la Direct din Fabrică!

• Porc copt în jar – fraged, aromat și rumenit exact cât trebuie, acum la doar 45 lei/kg

• Brânză de burduf în vezică – gust autentic, tradițional, la doar 44 lei/kg

📅 Ofertă valabilă în perioada 28.08 – 02.09.2025

📍 Te așteptăm în magazinele DDF – Direct din Fabrică, cu produse locale și proaspete!

