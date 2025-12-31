Polițiștii IPJ Bacău, la datorie de Anul Nou: peste 200 de oameni mobilizați zilnic pentru siguranța cetățenilor

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor fi la datorie în perioada 1–4 ianuarie 2026, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, cu ocazia sărbătoririi Anului Nou.

Pe durata minivacanței, activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice vor fi desfășurate zilnic de peste 200 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră și alte structuri operative, suplimentar față de dispozitivul curent.

Obiectivul principal al polițiștilor îl reprezintă prevenirea faptelor antisociale, astfel încât manifestările dedicate sărbătorilor de iarnă să se desfășoare în condiții de siguranță. În acest sens, vor fi luate măsuri specifice de ordine publică la evenimentele preconizate a avea loc în județul Bacău.

Totodată, polițiștii rutieri vor acționa pe principalele artere de circulație, pentru prevenirea accidentelor rutiere, creșterea gradului de siguranță și fluidizarea traficului în zonele aglomerate. Vor fi intensificate controalele pentru combaterea excesului de viteză și pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise.

Recomandări pentru o minivacanță în siguranță

Pentru a evita incidentele neplăcute, polițiștii recomandă cetățenilor:

să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile polițiștilor;

să își protejeze bunurile personale, pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor de furt;

să respecte limitele legale de viteză, să poarte centura de siguranță și să evite orice alte preocupări la volan;

pietonii să respecte regulile de circulație și să se asigure temeinic înainte de traversarea străzii;

să nu consume alcool sau substanțe interzise înainte de a se urca la volan.

Avertisment privind articolele pirotehnice

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău reamintește cetățenilor că:

este interzisă comercializarea articolelor pirotehnice de orice categorie către minorii sub 16 ani; fapta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an;

folosirea articolelor pirotehnice de risc scăzut, mediu și mare de către persoane neautorizate este interzisă;

persoanele fizice pot utiliza doar articole pirotehnice din categoria F1, destinate utilizării în spații restrânse și cu risc foarte scăzut;

articolele pirotehnice trebuie utilizate doar în spații adecvate, fără a pune în pericol propria siguranță sau a celor din jur;

achiziționarea acestora trebuie realizată exclusiv din surse autorizate;

persoanele fizice nu au dreptul să comercializeze, depoziteze, confecționeze, importe sau transmită articole pirotehnice.

Utilizarea neautorizată a articolelor pirotehnice poate provoca accidentări grave, incendii și pagube materiale, punând în pericol atât copiii, cât și adulții.

În situații de urgență, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze cu încredere numărul unic de urgență 112.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău urează tuturor cetățenilor un An Nou în siguranță și La Mulți Ani!