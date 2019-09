La volanul unui autoturism având dreptul de a conduce suspendat

La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 10.00, poliţiştii Serviciului Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, au depistat în flagrant un bărbat de 36 de ani, din Bacău, care conducea un autoturism fără permis de conducere.

În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Cercetaţi de poliţişti pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului

La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 19.30, poliţiştii oneşteni au depistat în trafic un bărbat de 41 ani, din comuna Buciumi, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii Buciumi, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţiştii l-au condus pe bărbatul de 41 ani la spital în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge şi stabilirea cu exactitate a alcoolemiei şi, în cauză, au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub infleunţa alcoolului sau a altor substanţe.

La acceaşi dată, în jurul orei 22.00, poliţiştii din Oneşti, au despistat, pe raza comunei Sănduleni, un bărbat de 47 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Bărbatul de 47 ani a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat iar poliţiştii l-au condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub infleunţa alcoolului sau a altor substanţe.

Eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe fondul consumului de alcool dar şi conducere fără drept

La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 07.30, poliţiştii din Oneşti au efectuat cercetări pentru a stabili împejurările producerii unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Din primele verificări ale poliţiştilor, aceştia au stabilit faptul că un bărbat de 30 ani, din comuna Coţofăneşti, în timp ce conducea un autoturism pe DN 11, pe raza comunei Oituz, într-o succesiune de curbe la dreapta, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a acroşat un gard. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale.

În urma verificărilor a rezultat faptul că bărbatul de 30 ani avea permisul de conducere suspendat, iar în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatului fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Furt soluţionat de poliţişti

La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 12.30, poliţiştii au fost sesizaţi de către un bătrân de 80 ani, din comuna Helegiu, cu privire la faptul că în aceeaşi zi, în intervalul orar 09.00-12.00, din grădina imobilului proprietate, persoane necunoscute i-au sustras o cabalină.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au stabilit că cele sesizate se confirmă, iar în urma activităţilor specifice efectuate, a fost identificat un tânăr de 18 ani, din comuna Helegiu, care se afla, alături de cabalina în cauză, pe raza satului Brătila. Cabalina a fost restituită proprietarului, iar în cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.