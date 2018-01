O pisică a fost salvată dintr-un incendiu izbucnit într-un bloc din Bacău, pe strada Nordului, la etajul patru al unui imobil. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de lucru și salvare de la înălțime și un echipaj SMURD. Nu s-au înregistrat victime și nu a fost necesară evacuarea locatarilor din imobil. În urma incendiului, ce a avut drept cauza probabilă jocul copiilor cu focul, au ars materiale textile dintr-o camera. 1 of 6 Conform procedurilor, pompierii au căutat în apartamentul în care izbucnise incendiul eventuale persoane care să fi rămas blocate. Nu au găsit, însă, decât o pisica destul de confuză care s-a lăsat salvată de pompieri. 136 SHARES Share Tweet

