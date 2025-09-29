Peste 3300 de studenți în anul I la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Luni, 29 septembrie 2025, a avut loc deschiderea anului universitar 2025-2026 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, la cele 5 facultăți: Inginerie, Litere, Științe, Științe economice și Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.

Au fost acordate de către BRD Groupe Société Génénale, prin doamna Oana PÎNTEA – Director Grup Retail, diplome de excelență și premii pentru 10 studenți cu performanțe academice deosebite de la cele 5 facultăți, în cadrul unui contract de sponsorizare care sprijină activitățile studenților.

În anul I sunt înmatriculați 3330 de studenți dintr-un total de 6260 de studenți de la ciclurile universitare de licență, master și doctorat, cursuri de conversie profesională, an pregătitor și cursuri de formare psihopedagogică.

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău cumulează 83 de programe universitare de licență, master, învățământ dual și doctorat, 26 de programe de conversie profesională și Programul de limba română pentru cetățenii străini. Bobocii care au ales să studieze la UBc vor fi cea de-a 65-a promoție și vor beneficia de infrastructură modernă, laboratoare dotate cu tehnologii digitale de ultimă generație, stagii de formare la operatori economici sau în străinătate.

Studenții căminiști sunt cazați în cămine noi sau modernizate după standarde europene și beneficiază de prețuri accesibile vieții de student.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău coordonează 4 proiecte PNRR care contribuie la modernizarea infrastructurii și pun accent pe digitalizarea activității didactice și de cercetare: „Dezvoltare campus integrat pentru învățământul dual în Municipiul Bacău”, „Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”, „Dezvoltarea competențelor pentru profesiile viitorului prin digitalizare la UVABc” și „Centrul educațional interdisciplinar și de agrement Vatra Dornei”.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău mulțumește autorităților, partenerilor, colaboratorilor, precum și sponsorilor care susțin toate proiectele și activitățile Universității, care își aduc contribuția la consolidarea rolului pe care Universitatea îl are în dezvoltarea regiunii Nord-Est a Moldovei.