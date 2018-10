În aceste zile, în Bacău, se află o delegație de la două licee din Lituania și Franța, într-un proiect pe care îl derulează Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif”. Parteneriatul are ca scop îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a limbilor străine în rândul elevilor prin intermediul… muzicii. Este rezultatul unor colaborări anterioare între coordonatorii echipelor de proiect tot în cadrul programelor europene de formare continuă (Comenius și Life Long Learning).

„Aveți un oraș minunat. Oamenii sunt primitori. Școala e bine organizată. Abia așteptăm să vedem ce va urma în toată această săptămână.” Sunt cuvintele profesorilor și elevilor veniți de la două instituții de învătământ din Lituania și Franța, care în aceste zile se află în Bacău, într-un proiect Erasmus +, coordonat de Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif.”

Practic, prin acest proiect, elevii vor compune muzică, își vor îmbunătăți cunoștințele de limba engleză și franceză și vor învăța câteva noțiuni de bază din limbile română și lituaniană. La final, ei vor vor înregistra un CD cu 5 cântece în cele 4 limbi menționate. Echipa de proiect din Bacău este formată din pr.dr. Anton Săboanu, profesor coodonator, director al Colegiului Național Catolic „Sf. Iosif”, prof. Irina Ștefură, profesor de limba engleză, și Adrian Farcaș, muzician. Le vor fi alături și 26 de elevi, cu abilități în domeniul limbilor străine, muzicii (instrument / voce), artei fotografice, desenului sau informaticii, alături de voluntari, tot elevi, dar și profesori din colegiu.

Activitățile proiectului includ workshop-uri periodice de creație pentru scrierea de versuri și cântece, mobilități în cele trei țări, conferințe online cu partenerii de proiect, workshop-uri de creație artistică (bannere, flyere, mape, logo), workshop-uri de comunicare orală și scrisă în mediul virtual și real, activități de diseminare în comunitatea locală și națională, workshop-uri de lectură pentru îmbunătățirea bagajului de cultură generală prin consultarea materialelor proiectului.

„Scopul principal al acestui proiect este să comunicăm și să simțim că facem parte cu toții din Uniunea Europeană. Eu sunt voluntar, am ajutat la realizarea materialelor informative, am făcut și prezentarea colegiului, în limba engleză.”

Noelia Barticel, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău

„Eu sunt implicat în acest proiect încă de la început. A fost și la activitatea de pregătire, particip la ateliere de lucru, voi merge și în Franța. Este o experiență foarte interesantă să stai de vorbă cu elevi din alte țări, să îi cunoști. Sunt foarte deschiși, sociabili și foarte direcți, în exprimare.”

Valeriu Bărbuț, elev în clasa a X-a la Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău

„E foarte frumos aici. Este minunat. Orașul este puțin diferit față de ce e la noi, dar îmi place. Îmi place școala, îmi plac colegii mei elevi, profesorii de aici. Echipa noastră este foarte bucuroasă că este aici. Acum lucrăm la cântecul nostru, altul decât cel pe care l-am creat în țara noastră.”

Kamilė Ramanauskaite, elevă din Lituania

Prima zi, ateliere de lucru și vizite

Ieri, în prima zi de mobilitate, oaspeții au vizitat Colegiul Național Catolic, laboratorul de informatică, sălile de clasă, au vizionat prezentări despre istoria liceului, dar și a orașului, apoi au fost primiți de prefectul Bacăului, Luminița Maricica Coșa, în Sala Mare a Consiliului Județean, dar și de conducerea Bibliotecii Județene „C. Strudza”, prin directorul acesteia, Adrian Jicu. Vor urma apoi atelierele de lucru, joi va fi organizată o excursie la Castelul Bran și vizitarea orașului Brașov, iar vineri, la Seminarul colegiului, va fi un spectacol numit „Repetiție cu public”, pentru că varianta finală va fi cea din Franța, de anul viitor.

„Îmi place că elevii de aici sunt foarte implicați în activitățile acestui proiect, că au posibilitatea de a se exprima liber și am observat asta atunci când ne-au prezentat colegiul și orașul. Engleza lor este perfectă și clară. Am remarcat cu plăcere că și profesorii de aici sunt foarte respectați și, la fel, foarte implicați în educarea lor. Despre oraș, nu pot spune prea multe, e abia prima zi, am mers cu autobuzul, dar e un oraș frumos, mare, verde și foarte luminat. Sperăm să avem timp să vedem cât mai multe. Sunteți un popor foarte ospitalier și cald. Am simțit asta imediat, de cum am ajuns aici.”

Prof. Vita Mėlenienė, Naujosios Akmenės Ramučių Gymnazija – Lithuania