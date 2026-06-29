O problemă despre care nimeni nu vrea să vorbească

Acum că a venit vacanța de vară și nu mai suntem prinși în iureșul zilnic al școlii, poate că este momentul să discutăm, la rece, despre o problemă despre care aproape nimeni nu pare să vrea să vorbească: felul în care se îmbracă elevii atunci când merg la cursuri.

Nu sunt un adept al uniformelor militărești și nici nu cred că adolescenții trebuie să fie lipsiți de personalitate. Tinerețea vine firesc cu dorința de a fi cochet, de a experimenta și de a-ți exprima stilul vestimentar. Însă există o diferență uriașă între a fi îngrijit și modern și a veni la școală îmbrăcat ca pentru un club de noapte sau într-o ținută care lasă foarte puțin imaginației.

La băieți fenomenul este mai puțin evident, deși am observat și aici schimbări: unii își pensează excesiv sprâncenele, folosesc lac de unghii sau machiaj. Este alegerea lor și nu aceasta mi se pare marea problemă. Ceea ce mă îngrijorează este ceea ce văd din ce în ce mai des în cazul unor eleve: pantaloni extrem de scurți, decolteuri adânci, haine transparente sau mulate, machiaj de adult și o imagine care pare mai degrabă inspirată de rețelele sociale decât de mediul școlar.

Mă întreb adesea cum reușesc profesorii să își desfășoare activitatea într-un asemenea context. Din păcate, știm cu toții că au existat și cazuri în care unii adulți nu au avut conduita pe care funcția lor o impune. Evident, responsabilitatea pentru orice comportament nepotrivit aparține întotdeauna adultului și nimănui altcuiva. Dar tocmai de aceea școala ar trebui să fie un spațiu în care decența și sobrietatea să fie reguli firești, nu excepții.

Problema cea mare nu este că adolescenții testează limitele. Așa au făcut toate generațiile. Problema este că foarte mulți părinți par să considere normal ca un copil de 14 sau 15 ani să plece la școală îmbrăcat într-un mod care ar stârni comentarii chiar și într-un mediu destinat adulților. Dacă familia nu mai trasează astfel de limite, cine ar trebui să o facă?

Poate că este timpul ca școlile, părinții și elevii să redeschidă discuția despre un cod vestimentar decent. Nu unul rigid sau absurd, ci unul care să amintească tuturor că școala este, înainte de toate, un loc destinat educației.

Nu este o discuție despre modă și nici despre moralism. Este o discuție despre respect: respect pentru colegi, pentru profesori și pentru instituția în care copiii își petrec o mare parte din adolescență.

Cu stimă,

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