Nu ar trebui să revenim la examenele de admitere?

Privind în fiecare an modul în care se face admiterea în licee și în multe facultăți, nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva am renunțat prea ușor la examenele de admitere. Înțeleg avantajele unui sistem bazat pe medii și pe rezultate obținute pe parcursul anilor de studiu, însă mă îndoiesc că acesta reușește să măsoare în mod corect nivelul real de pregătire al tuturor candidaților. Mi se pare greu de crezut că o medie de 9,80 obținută într-o școală este întotdeauna echivalentă cu aceeași medie obținută în altă școală. Standardele de evaluare diferă, profesorii sunt diferiți, exigența este diferită, iar uneori chiar și contextul social influențează rezultatele.

Tocmai de aceea cred că un examen unic, organizat de liceul sau facultatea la care candidatul dorește să studieze, ar putea reprezenta un criteriu mai obiectiv decât notele acumulate în ani. În plus, mă întreb dacă nu este firesc ca fiecare liceu și fiecare universitate să își aleagă singure elevii sau studenții pe care îi consideră cei mai bine pregătiți. O instituție care își dorește performanță ar trebui să poată verifica direct cunoștințele candidaților și să îi selecteze pe cei care demonstrează că merită acel loc.

Așa se creează competiție, iar competiția, atunci când este corect organizată, poate ridica nivelul întregului sistem de învățământ. Nu pot însă să nu mă întreb dacă renunțarea la examenele de admitere nu are și alte explicații. În condițiile în care finanțarea multor unități de învățământ depinde de numărul de elevi sau de studenți, este legitim să ne întrebăm dacă principalul obiectiv mai este selecția celor mai bine pregătiți sau ocuparea tuturor locurilor disponibile. Nu afirm că aceasta este realitatea peste tot, dar cred că este o întrebare pe care societatea are dreptul să o pună.

Poate că nu este nevoie ca toate liceele și toate facultățile să organizeze propriile examene. Dar cred că instituțiile care își propun excelența ar trebui să aibă această posibilitate. Până la urmă, educația nu ar trebui să fie doar despre statistici și locuri ocupate, ci despre merit, competență și șansa fiecărui tânăr de a fi evaluat după aceleași criterii. Sunt convins că o dezbatere sinceră pe această temă ar fi mai utilă decât acceptarea fără rezerve a sistemului actual.

Stamate P.