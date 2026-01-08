Noutățile anului privind șoferii și permisul de conducere

Anul 2025 a adus o serie de modificări importante în domeniul circulației rutiere, cu impact direct asupra șoferilor și a regimului permisului de conducere. De la digitalizarea unor proceduri birocratice, până la clarificări esențiale făcute de Înalta Curte sau schimbări privind suspendarea permisului, cadrul legal a cunoscut ajustări care merită cunoscute. Iată cele mai relevante noutăți ale anului trecut.

Digitalizare: duplicatele de permis și talon, disponibile online

Prin platforma digitală a Direcției Generale de Permise de Conducere și Înmatriculări, șoferii pot depune cererea fără a mai reveni la ghișeu. Este necesară, într-o primă etapă, crearea unui cont de utilizator, validat fizic, însă ulterior întreaga procedură se desfășoară exclusiv online.

Acces mai simplu la categorii superioare de permis

La finalul lunii decembrie 2025 a intrat în vigoare o lege care ușurează obținerea unor categorii superioare de permis. În anumite situații, proba teoretică este eliminată. De exemplu, deținătorii categoriei A1 pot avansa la A2 sau A fără examen teoretic, iar posesorii de B1 pot obține categoria B în condiții similare, cu respectarea cerințelor legale specifice.

Reevaluarea șoferilor cu certificat de handicap

O modificare sensibilă a vizat șoferii care dețin certificate de handicap pentru afecțiuni considerate incompatibile cu șofatul. Conform reglementărilor actualizate în martie 2025, aceștia pot fi supuși unei reevaluări medicale periodice, menită să confirme că își păstrează capacitatea de a conduce în siguranță.

Recuperarea mai rapidă a permisului, cu o condiție în plus

Codul rutier a fost ajustat și în privința reducerii perioadei de suspendare a permisului. Din 2025, șoferii care solicită diminuarea acestei perioade trebuie să facă dovada achitării amenzii contravenționale care a stat la baza suspendării, document devenit obligatoriu la depunerea cererii.

Clarificări esențiale privind substanțele psihoactive

La începutul anului, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit un principiu important: simpla prezență a substanțelor psihoactive în organism nu este suficientă pentru a reține infracțiunea de conducere sub influența acestora. Este necesar să se dovedească și faptul că respectivele substanțe afectau capacitatea de a conduce, o decizie care a schimbat semnificativ practica judiciară.

Medicamentele și riscul penal: o zonă încă incertă

Deși decizia ÎCCJ a fost primită ca o veste bună, în Parlament se discută deja o posibilă înăsprire a legislației, care ar putea duce la sancțiuni penale inclusiv pentru șoferii aflați sub tratament medical legal. În acest context, Ministerul Sănătății a publicat în 2025, pentru prima dată, o listă oficială a medicamentelor – cu sau fără rețetă – ce conțin substanțe cu potențial psihoactiv și pot influența capacitatea de a conduce.

Ce este și ce nu este „accident de circulație”

O altă decizie a Înaltei Curți a clarificat noțiunea de „accident de circulație” din Codul rutier. Aceasta se referă exclusiv la evenimente produse din culpă sau fără vinovăție, nu și la faptele săvârșite cu intenție, care intră într-o altă sferă juridică.