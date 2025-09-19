Municipiul Bacău introduce semafoare cu galben intermitent în mai multe intersecții

Primăria municipiului Bacău anunță o noutate în sistemul de semaforizare rutieră: în anumite intersecții au fost montate semafoare cu o singură lampă de galben intermitent. Aceste semafoare au rolul de a alerta șoferii că trecerea de pietoni este pe culoarea verde atunci când se virează la stânga.

Noile locații unde semafoarele au fost deja puse în funcțiune sunt:

Calea Romanului – Școală

Intersecție Calea Bârladului

Bulevardul Unirii cu Strada Nicu Enea

Parcul Catedralei – Biserica Sfântul Nicolae

Calea Republicii, intersecție cu Strada Aviatorilor

Autoritățile rutieră reamintesc participanților la trafic că, pentru declanșarea culorii verzi la pietoni, este necesar să atingă butonul galben amplasat în intersecții.

Primăria municipiului Bacău recomandă șoferilor și pietonilor să fie atenți la noile semnale și să respecte semaforizarea pentru a preveni accidentele și a fluidiza traficul.