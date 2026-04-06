Motociclist rănit într-un accident rutier produs pe DN12A, la Târgu Ocna

Un accident rutier în care a fost implicat un motociclist s-a produs luni dimineață, în jurul orei 10.00, pe DN12A, în orașul Târgu Ocna, județul Bacău.

Potrivit primelor informații, motociclistul ar fi fost acroșat de un autoturism, în împrejurări care urmează să fie stabilite de polițiștii rutieri. În urma impactului, bărbatul a fost rănit.

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care a acordat primul ajutor victimei. Ulterior, motociclistul a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal Onești pentru investigații și îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și dinamica producerii accidentului.

Traficul rutier în zonă s-a desfășurat cu dificultate pentru o perioadă, până la finalizarea intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor la fața locului.

