Multimedia Miting de protest al salariaților Apelor Române în Bacău de Petru Done -

Circa 200 de membri ai Federației sindicale APEHID din Administrația Națională Apele Române au participat marți, 30 ianuarie, la un miting de protest în fața Prefecturii din Bacău. Acțiunea a fost organizată împotriva modului în care le sunt respectate drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă încheiat până în acest an inclusiv, dar și pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la reîncadrarea personalului pe trepte/grade și gradații și la acordarea sporurilor pentru condiții deosebite de muncă. Protestatarii s-au adunat, inițial, în Parcul Trandafirilor și au venit în coloană organizată la Prefectură, pe ritmurile Imnului național și ale Horei Unirii. Doi dintre liderii sindicali au luat cuvântul și au detaliat revendicările pentru care a fost organizat mitingul de protest. 1 of 18 La final, o delegație a protestatarilor s-a întâlnit cu prefectul Maricica-Luminița Coșa, căruia i-au înmânat o petiție și de la care au primit asigurări că petiția va fi trimisă la Guvern. Amănunte despre acțiunea de protest de la Bacău, la care au participat reprezentanți ai tuturor sindicatelor Federației APEHID din zona Moldova, dar și ai altor sindicate din sistemul Administrației Apele Române din țară, puteți afla din articolul publicat în ediția print de miercuri, 31 ianuarie, a ziarului nostru. 66 SHARES Share Tweet

