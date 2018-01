Pentru că nu găseşte bani să o construiască, statul ar putea pune cruce Autostrăzii Târgu Mureş – Iaşi. Din cauză că nu ar avea suficient trafic, creditorii internaţionali ezită să finanţeze cea mai scumpă şosea de mare viteză din România, estimată la nouă miliarde de euro, potrivit surselor ECONOMICA.NET. Conform sursei citate, Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) le-ar fi cerut oficialilor români să analizeze altă legătură rutieră rapidă între Ardeal şi Moldova, întrucât Autostrada Târgu Mureş – Iaşi (A8) nu se justifică pe studiile de trafic, Oricum, proiectul autostrăzii Iași – Tg. Mures era blocat de o ancheta a DNA în legătura cu studiul de fezabilitate al tronsonului Târgu Mureş – Ditrău. Conform Economica.net, în Master Planul General de Transport, costul autostrăzii Iași – Tg. Mures ar fi de 4,07 miliarde de euro, în condițiile în care studiile anterioare îl estimaseră la 9 miliarde. În acest context – susține sursa citată – trebuie înțeleasă întroducerea,a finele anului trecut, într-un memorandum de proiecte de infrastructură de transport ce urmează a fi implementate în perioada 2018-2027 a proiectului autostrăzii Brașov – Bacău – Pașcani – Iași – Ungheni, în lungime de 336,5 km, care va costa trei miliarde de euro. 30 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.