Semafoare pe galben intermitent și bani pe roșu

V-am scris recent despre problema traficului de pe strada George Bacovia, unde două semafoare amplasate la mică distanță unul de celălalt ajungeau să blocheze circulația în zona sensului giratoriu de la statuia lui Ștefan cel Mare. Atunci am propus, ca posibilă soluție, introducerea unui sens unic pe strada Banca Națională, către strada Mioriței.

Între timp, autoritățile au ales o altă variantă, pe care o consider rezonabilă: semaforul de la intersecția străzilor George Bacovia și Banca Națională a fost trecut pe galben intermitent. Rezultatul este vizibil. Traficul s-a fluidizat, cozile s-au redus, iar circulația pare să se desfășoare mai natural.

Numai că această soluție ridică o întrebare simplă și incomodă. Dacă semaforul funcționează mai bine pe galben intermitent decât în regim normal, de ce a mai fost cumpărat și instalat?

Problema nu este una izolată. În ultimii ani au fost montate numeroase semafoare noi în oraș. Unele dintre ele sunt astăzi trecute pe galben intermitent permanent sau pentru perioade foarte lungi. Cu alte cuvinte, după ce s-au cheltuit bani pentru achiziție, instalare și integrare în sistemul de trafic, s-a ajuns la concluzia că, în anumite puncte, ele încurcă mai mult decât ajută.

Desigur, nimeni nu contestă necesitatea unor investiții în siguranța rutieră. Însă tocmai de aceea ar fi util să aflăm care au fost studiile de trafic care au stat la baza amplasării acestor semafoare și dacă evaluările inițiale au anticipat efectele pe care le vedem astăzi.

Pentru că, dacă soluția optimă este galbenul intermitent, cetățenii au dreptul să se întrebe dacă investiția inițială a fost justificată. Iar dacă nu a fost, atunci discuția nu mai este despre semafoare, ci despre modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Cu respect,

Constantin I.