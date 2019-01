În numai un an de la publicare, albumul „Impresionismul, fascinație și culoare”, editat în 2017 sub egida Societății Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga” din Bacău și realizat de generalul de brigadă Vasile Doroș și de Claudiu Doroș, a avut în 2018 un fitdeck remarcabil. Albumul, apărut la Editura RAO, a fost prezentat la șase competiții naționale și internaționale, unde a fost medaliat cu Argint, cu Vermeil și cu Aur.

La Expoziția națională „Literatura pentru colecționari în anul Centenarului Marii Uniri”, de la Piatra Neamț, a primit Diploma în rang de Medalie de Aur și la „International Philatelic Exhibition Est Ex 2018”, din Estonia, un Certificat în grad de Vermeil. Din partea Federation of European Philatelic Associations (FEPA) a primit o diplomă pentru „cercetare excepțională” și prezența la faza finală (Praga, august 2018) și tot de la Praga un certificat în grad de Argint la Specialized World Stamp Exhibition. Iar Asociația Filateliștilor din județul Botoșani și Societatea Română de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga” i-au conferit Diploma în rang de Aur la Expoziția „Moldomax 2018”. Tot anul trecut, în Italia, la „National Exhibition of Philatelic Literature with international participation” albumului i-a fost conferit Diploma în rang de Aur.

Albumul de artă (ediție bilingvă româno-engleză) – explică autorii – este realizat prin intermediul filateliei (maximafilie, parțial cartofilie). Ilustratele maximime au fost realizate cu timbre poștale din 50 de țări de pe toate continentele. Sunt precizate data emisiunii timbrului poștal, editura emitentă a cărții poștale, data și tipul obliterării, alte mențiuni speciale. În lucrare sunt expuse 330 de tablouri, cu ample explicații, opere aflate în 80 de muzee și multe colecții private din Europa și America. Este o prezentare evoluției și răspândirii picturii impresioniste în Europa, în secolele XIX-XX.

Repertorierea filatelică a impresioniștilor oferă cititorului date prețioase cu privire la sursele de inspirație, precursori, reprezentanți iluștri, tendințe, contaminări și influențe. Meritorie este și abordarea dispersiei curentului impresionist în afara Franței și mai ales includerea în lucrare a câtorva din contribuțiile plasticii românești (Grigorescu, Andreescu, Luchian, Tonitza, Steriadi, Petrașcu). Albumul cucerește prin eleganța grafică și consistența documentară. Parcurgându-l filă cu filă, ai impresia unei plimbări printr-un muzeu de imagini timbrate, condensate la scară accesibilă, miniaturală.