Măsuri de ordine publică la manifestările tradiționale de Anul Nou din localitatea Oituz

În perioada 31 decembrie 2025 – 02 ianuarie 2026, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” va asigura, în sistem integrat, împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Bacău, măsurile de ordine și siguranță publică, precum și cele specifice gestionării situațiilor de urgență, cu ocazia manifestărilor tradiționale de Anul Nou care vor avea loc în localitatea Oituz, județul Bacău.

Pe toată durata evenimentelor, jandarmii, polițiștii și pompierii vor acționa preponderent preventiv, monitorizând desfășurarea manifestărilor tradiționale și modul de participare a cetelor de urători, pentru ca obiceiurile locale să se desfășoare în condiții de siguranță și cu respectarea prevederilor legale. Forțele de ordine vor urmări descurajarea utilizării obiectelor interzise, limitarea comportamentelor agresive sau jignitoare și prevenirea oricăror situații care pot afecta ordinea și siguranța publică.

Totodată, va fi acordată o atenție sporită siguranței persoanelor aflate în spațiul public, precum și menținerii fluenței traficului rutier și pietonal pe DN 11 și pe străzile adiacente utilizate pentru deplasarea cetelor de urători.

La aceste manifestări este așteptat un public numeros, format atât din membri ai comunității, cât și din persoane aflate în tranzit. Pentru evitarea incidentelor, reamintim faptul că participarea la manifestările publice este reglementată de Legea nr. 60/1991, care prevede obligația participanților de a respecta recomandările organizatorilor și ale forțelor de ordine, de a nu introduce sau folosi obiecte periculoase și de a se abține de la acțiuni care pot tulbura buna desfășurare a evenimentelor. Este interzisă participarea persoanelor aflate sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

În ceea ce privește vehiculele cu tracțiune animală utilizate în cadrul tradițiilor locale, conducătorii acestora sunt rugați să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.391/2006, referitoare la circulația pe drumurile publice.

Recomandări pentru participanți:

* adoptați un comportament civilizat și responsabil;

* respectați indicațiile jandarmilor, polițiștilor și pompierilor;

* evitați implicarea în conflicte sau situații tensionate;

* delimitați-vă de persoanele care au un comportament violent sau provocator;

* nu utilizați obiecte periculoase ori improvizații care pot pune în pericol siguranța dumneavoastră sau a celor din jur;

* supravegheați copiii și bunurile personale;

* respectați regulile de circulație și semnalele forțelor de ordine.

Forțele de ordine vor acționa pe toată durata manifestărilor tradiționale din localitatea Oituz cu prioritate în scop preventiv, pentru ca aceste obiceiuri să rămână un prilej de bucurie și să se desfășoare în condiții de siguranță pentru toți participanții.