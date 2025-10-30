Lupte greco-romane: Ploaie de…medalii pentru CSS Bacău

După un sezon competițional bogat înregistrat în prima parte a anului, cu medalii adjudecate la campionatele naționale , școlare și la Jocurile Europene, sportivii de la CSS Bacău cuceresc în continuare medalii prețioase atât la competițiile naționale cât și la cele internaționale.

Luptătorii băcăuani antrenați de Ion Șarban, George Șarban și Marius Botez, au ”colecționat” în această toamnă nu mai puțin de 13 medalii! Astfel la Turneul Internațional de la Plevnen – Bulgaria, sportivii noștri au cucerit 4 medalii de aur, argint și bronz prin Ștefan Carjodeanu, Darius Lovin, David Lupu și Alberto Botez.

1 Cupă , 2 Cupe !

O performanță remarcabilă este și cucerirea de către CSS Bacău a titlului de vicecampionă națională de juniori mici (clasamentul pe cluburi) în cadrul Festivalul Micului Luptător desfășurată în perioada 03-05 octombrie la Târgu Mureș, competiție reeditată după două săptămâni și la nivel de juniori II (17-19.10.2025) sportivii noștri urcând și de această dată pe podiumul celor mai bune cluburi sportive din România.

Menționăm cele mai recente clasări de la ultimile competiții :

Festivalul Tânărului Luptător (U13) :

– Ștefan Carjodeanu – aur categoria 25 kg

– David Lupu – aur categoria 28 kg

– Cezar Corolea – aur categoria 60 kg

– CSS Bacău – Loc 2 Național pe cluburi

Campionatele Balcanice juniori 2 (Cluj Napoca 06 -12.10.2025) :

– Darius Lovin medalie de bronz – cat. 45 kg

Cupa României U17 :

– Elis Lupu – argint 45 kg

– Darius Lovin – argint 48 kg

– Robert Ambrosie – aur 55 kg

– CSS Bacău – Loc 3 Național pe cluburi

Cupa României U15 (Tg Mureș 24-26.10.2025) :

– Elis Lupu bronz – 44 kg

– Darius Bezărău bronz – 48 kg