Lucrări de asfaltare pe Autostrada A7 Focșani – Bacău, Lot 2 Domnești-Târg – Răcăciuni

Pe șantierul Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, Lot 2 Domnești-Târg – Răcăciuni, lucrările de așternere a mixturilor asfaltice sunt în plină desfășurare. Imagini recente surprind activitatea pe sectorul cuprins între localitățile Valea Seacă și Răcăciuni, unde se aplică stratul de legătură (BAD 22.4).

Constructorul este mobilizat simultan pe mai multe tipuri de lucrări:

  • realizarea structurilor, inclusiv cofrare și turnare placă suprabetonare la pasajul Domnești-Târg și la celelalte poduri de pe traseu;

  • umpluturi de pământ și stabilizare umpluturi intermediare strat formă;

  • amenajarea nodului Răcăciuni și stabilizarea stratului superior al fundației;

  • lucrări de hidroizolații și montare geodren;

  • montarea panourilor fonoabsorbante.

Detalii proiect:

  • Antreprenor: Asociarea SPEDITION UMB SRL – SA&PE CONSTRUCT SRL – TEHNOSTRADE SRL

  • Lungime Lot 2: 38,78 km

  • Ordin de începere: 03.05.2023

  • Durata execuției: 30 luni

  • Stadiu fizic: 55%

  • Valoare contract: 2,485 miliarde lei, fără TVA

  • Sursa de finanțare: fonduri europene

Lotul 2 al Autostrăzii A7 promite să fluidizeze traficul între Focșani și Bacău și să aducă o infrastructură modernă pentru regiune.

Sursa video: DRDP Iași

