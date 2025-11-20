Lotul 1 al Autostrăzii Focșani – Bacău (#A7), aproape gata: stadiu fizic 95% și șanse reale de finalizare până la finalul anului

Construcția lotului 1 al autostrăzii Focșani – Bacău avansează rapid, iar lucrările sunt foarte aproape de finalizare, a anunțat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Potrivit acestuia, stadiul fizic al șantierului a ajuns la 95%, iar mobilizarea constructorului român UMB Spedition rămâne una exemplară.

Pe cei 35,6 kilometri ai tronsonului Focșani – Domnești Târg sunt mobilizați aproximativ 1600 de muncitori și 500 de utilaje, ceea ce permite desfășurarea în paralel a mai multor categorii de lucrări.

Lucrările aflate în execuție

În această etapă finală, constructorul se concentrează pe:

lucrările din nodul rutier Tișița , unde se montează stâlpii de iluminat și se finalizează instalațiile electrice;

podurile peste râurile Putna și Carecna , unde se execută branșamente și hidroizolații;

așternerea de mixturi asfaltice , betonarea șanțurilor și rigolelor;

montarea de rosturi, predale și stâlpi de iluminat pe diverse secțiuni;

relocări ale rețelelor de curent electric ;

realizarea de marcaje rutiere și săpături pentru fundațiile stâlpilor din sensul giratoriu Pufești;

montarea parapetului metalic de protecție.

Finalizare posibilă până la finalul lui 2025

Cristian Pistol a precizat că, dacă actualul ritm de lucru va fi menținut și condițiile meteo vor rămâne favorabile, lucrările pe lotul 1 ar putea fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

Valoarea contractului și sursa de finanțare

Contractul pentru construirea acestui tronson are o valoare de 2,3 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Lotul 1 Focșani – Domnești Târg reprezintă o secțiune importantă a Autostrăzii A7, parte a Coridoarelor TEN-T, și este așteptată să îmbunătățească semnificativ conectivitatea dintre Moldova și restul țării.