Multimedia Lecţie de istorie pe note muzicale de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii Colegiului Naţional de Artă "George Apostu" au ales să marcheze sărbătoarea Unirii Principatelor Române aşa cum se pricep ei mai bine, adică prin muzică. Prin urmare, marţi, 23 ianuarie, o parte din aceştia şi-au dat întâlnire în sala de festivităţi "Petre Bărbuţă" a liceului în cadrul unei activităţi denumite "Semnificaţii istorice şi literare în luna ianuarie". Evenimentul a fost realizat sub coordonarea profesorilor Daniel Frâncu, Flavius Marius Panaite şi Daniela Bîrzu, precum şi a bibliotecarei Daniela Bratu. Cei prezenţi au avut ocazia să participe la o lecţie de istorie inedită, măiastru îmbinată cu muzica şi poezia. Invitat la acest eveniment a fost col.(r.) Paul Valerian Timofte, preşedintele Filialei judeţene "Col. Corneliu Chirieş" a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria". Cu mare elocinţă, el le-a povestit elevilor despre personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Elevii au oferit şi ei nestemate lirice şi muzicale prin care au îmbogăţit această acţiune pluridisciplinară. Pe lângă expunerile istorice şi-au găsit loc atât poeziile lui Mihai Eminescu cât şi fragmente de muzică românească interpretate cu emoţie de micuţii virtuozi. 1 of 15 "În vremuri care lesne pot crea confuzie în sufletele şi în cugetele tinerilor, consider că este o datorie de onoare a noastră, a dascălilor, de a le insufla dragostea pentru adevăratele valori şi de a menţine vie, cu orice prilej, istoria neamului nostru", a precizat prof. Daniela Bîrzu, unul dintre organizatori. La final, cei prezenţi au cântat şi au dansat Hora Unirii.

