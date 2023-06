La Special Olympics World Games Berlin 2023 alături de Bronx Bacău

În perioada 17-25 iunie 2023, România va fi reprezentată la Special Olympics World Games de o sportivă a cărei poveste depășește cu mult ceea ce se petrece, de obicei, în dojo.

Printre cei peste 7.000 de sportivi Special Olympics care vor concura la Berlin pentru a demonstra că sportul nu cunoaște bariere și că și sportivii cu dizabilități intelectuale pot atinge performanța sportivă prin muncă, curaj și determinare, se regăsește și Mărioara Adochiței, sportivă la CS Bronx Powerlifting Club de peste 10 ani. Deși drumul său a fost unul plin de suișuri și coborâșuri odată cu instituționalizarea la o vârstă foarte mică, Mărioara a luptat mereu pentru a nu-și pierde curajul, visurile și pasiunea… pentru JUDO!

Acum, Mărioara face parte din lotul național de judo Special Olympics al României, fiind antrenantă de Daniel Zodian, antrenor de judo care, în anul 2022, a inițiat una dintre cele mai mari campanii de promovare a judoului ca formă alternativă de terapie pentru copiii atipici, în cadrul proiectului „Judo se joacă, CE Spui?’’, finanțat prin programul În Stare de Bine, susținut de Kaufland Romania și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Prin judo, copiii speciali descoperă calea spre disciplină, încredere în sine și capacitatea de a comunica cu cei din jur, care duc spre o integrare socială mult mai facilă. Participarea la Jocurile Olimpice este un vis împlinit pentru Mărioara și o mândrie a clubului. Pe lângă activitatea sportivă, Mărioara este și voluntar la numeroase programe de judo pentru copii tipici și atipici ale clubului, cărora le împărtășește din pasiunea sa pentru judo, mișcare și joc.

„Prin judo am descoperit că îmi pot înfrânge orice limită, că le pot demonstra celorlalți ce pot. Judo m-a ajutat să am încredere în mine, să comunic cu cei din jur, să mă dezvolt. Judo este tot ce iubesc mai mult și sper ca la Jocurile Olimpice să pot da tot ce am mai bun. Pentru mine înseamnă foarte mult că am ajuns până aici și că pot fi un exemplu pentru toți copiii speciali care nu au încredere în ei, dar cărora le place să se joace, să facă sport și se simt acasă pe saltea. Prin judo, se depășesc limite. Și eu mi le-am depășit’’, ne-a spus Mărioara Adochiței, lotul României la Special Olympics World Games Berlin 2023.

Și tu o poți susține participarea Mărioarei la Jocurile Special Olympics Berlin 2023!