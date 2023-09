«La Mulți Ani !» de Sfânta Maria

Sfânta Maria Mică sau Nașterea Maicii Domnului, este prima si cea mai mare sărbătoare a toamnei și se sărbătorește în fiecare an pe data de 8 septembrie, atât în biserica ortodoxă, cât și în cea catolică.

În Moldova, atăt bărbații care poarta derivate ale acestui nume cât mai ales femeile sunt felicitați în aceasta zi .

Un buchet de gânduri bune oferim la onomastică, uneia dintre Mariile Bacăului , doamna Maria Șalaru, mesageră a cântului popular moldovenesc și profesoară la Școală Populara de Arte și Meserii Bacău.

-Ce mai faceți, stimată doamnă?

-„Ia, eu fac, ce fac de mult”, de o mulțime de ani, aceleași lucruri fără să mă plafonez sau să mă satur vreun pic. Pe aceeași cărare pe care Dumnezeu mi-a așezat-o în cale, semăn și culeg bucurii din ce am răsădit cu grija de-a lungul anilor mei de carieră artistică și pedagogică. Nu prea am avut vacanță sau concediu, decât vizite scurte la prietenii din Verona și în Elvetia la fiica mea. Am petrecut cu cei dragi ziua mea de naștere de pe 5 iulie, am fost câteva zile la Tușnad și înapoi fuguța la treabă.

Am avut o vară plină de evenimente. După „Festivalul Florilor”, a urmat participarea cu grupul „Spic de Grâu” din Orbeni la Festivalul Județean de Folclor de la Slănic Moldova, Festivalul Grâului de la Orbeni, Sărbătoarea persoanelor vârstnice organizată la Insula de Agrement de Primăria Bacău, D.A.S Bacău si Centrul de zi Club 60+Bacău. Am cântat și la câteva nunți si un recital la „Festivalul Toamnei” de la Dofteana.

Tot în această vară am lansat trei videoclipuri personale, „Cămașă de Lumină”, „Hora moldovenilor”, „Zii bădiță cu vioara” iar „Bunicuța” și „Cântecul cloștii” cu grupul „Spic de grâu” din Orbeni si elevii mei de la S.P.A.M. pot fi văzute pe canalul meu de YouTube Maria Șalaru Oficial dar si în paginile mele de Facebook.

-Pentru nou an școlar planuri aveți?

-Încă de pe 1 septembrie lucrez la noi proiecte pentru cei 25 de elevi ai mei, cântece noi, colinde si cântece de Crăciun, înregistrări si filmări, iar pe 1 Decembrie sperăm să participam din nou la Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Palatul Culturii din Municipiul Bălți, la fel ca si anul trecut.

Pe 2 octombrie când se vor relua cursurile la Școala Populară de Arte si Meserii îi așteptăm pe cei care vor să cunoască și să învețe lucruri despre artele vizuale, arta cântului si dansului popular. Proiectul principal al Școlii, în care si eu am un rol important, este Festivalul „Armonii în timp”, care va fi la a IV-a ediție.

-Vă ajuta cineva la aceste proiecte?

-Putini, dar de nădejde. Sunt părinții elevilor mei, cărora le mulțumesc pentru că-mi sunt alături la toate proiectele și depun eforturi extraordinare pentru copiii lor.

De asemenea domnul primar al comunei Orbeni-Costel Popa, care sprijină si este mereu prezent la activitățile pe care împreună le organizăm pentru tinerii din comună. La Centrul pentru Tineret din comuna Orbeni, așteptăm să se înscrie cât mai multi copii și tineri, pentru cursurile de coregrafie, unde-l vor avea ca profesor – coregraf pe Robert Costrovanu.

-Unde petreceți astăzi, de ziua dumneavoastră?

-Astăzi voi cânta pentru locuitorii comunei Parava, pe care-i aștept să vină cu mic, cu mare, la a comunei sărbătoare! Celor care vor juca mai frumos după cântecele mele, le voi dărui cel mai recent album al meu „Veniți românași acasă”.