Judecătoria Bacău clarifică procedura internării nevoluntare: decizia aparține medicului, nu rudelor

Judecătoria Bacău a stabilit că internarea medicală nevoluntară poate fi dispusă doar cu acordul unui medic psihiatru abilitat, iar petentul nu poate solicita internarea unei persoane fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Judecătoria Bacău a pronunțat, pe 13 noiembrie 2025, o sentință prin care a respins cererea formulată de o persoană privind internarea medicală nevoluntară a unei rude.

Instanța a constatat că petentul nu are calitate procesuală activă pentru a solicita internarea nevoluntară, conform art. 248 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Motivul principal este că persoana respectivă nu face obiectul unei cauze penale în curs, iar cererea de internare nevoluntară intră sub incidența Legii nr. 487/2002 privind sănătatea mintală și protecția persoanelor cu tulburări psihice, care stabilește cine poate formula astfel de cereri.

Legea prevede că internarea nevoluntară poate fi dispusă doar de un medic psihiatru abilitat, care stabilește că persoana suferă de o tulburare psihică și reprezintă un pericol iminent pentru sine sau pentru alții, sau că starea sa de sănătate ar putea să se deterioreze grav dacă nu se intervine. În acest caz, instanța a reținut că aceste condiții nu erau îndeplinite, iar procedura legală nu a fost respectată.

De asemenea, Legea nr. 487/2002 prevede că medicul psihiatru trebuie să informeze imediat persoana vizată și reprezentantul acesteia cu privire la propunerea de internare nevoluntară și că o comisie special constituită analizează propunerea în termen de cel mult 48 de ore. În speța de față, Judecătoria Bacău a considerat că aceste proceduri trebuie respectate strict pentru protecția drepturilor persoanelor cu tulburări psihice.

Avocatul Andreea Marca, din Baroul Bacău, care a asistat părțile în acest caz, a subliniat că hotărârea instanței clarifică aplicarea prevederilor Legii 487/2002 și evidențiază importanța respectării stricte a procedurii legale în cazurile de internare nevoluntară.