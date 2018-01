Actualitate Jandarmii l-au omagiat pe Eminescu de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, la 168 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei românești, jandarmii băcăuani i-au adus un omagiu celui care a cântat în operele sale țara, natura, copilăria, teme și motive ce stau la baza unei conștiințe a culturii și a dragostei pentru valorile vieții. Opera sa este actuală și va rămâne vie, indiferent de vremurile pe care le vom trăi, deoarece creația geniului eminescian ne reprezintă în lume și avem datoria de a o perpetua, an de an, la 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, de Ziua lui Mihai Eminescu. 55 SHARES Share Tweet

