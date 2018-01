Multimedia Strat gros de zăpada în munții Nemira de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Salvamont Bacău informează că stratul de zăpadă din munții Nemira măsură aprox 25 cm la altitudinea de 1000 m și aprox 40 – 50 cm în zona de creastă. Salvamontiștii recomandă turiștilor să fie echipați corespunzător sezonului de iarnă, cel puțin o persoană din grup să cunoască foarte bine traseul (marcajele pot fi acoperite de zăpadă și potecă nu se mai distinge), să anunțe și să ceară informații de la Baza Salvamont din Slănic Moldova. 1 of 14 FOTO: Salvamont Bacau 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.