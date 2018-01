În această seară, pompierii de la Detaşamentul Bacău au fost solicitaţi, prin apel la 112, să efectueze căutări în canalul de fugă al râului Bistriţa, în zona Podului Şerbăneşti, din municipiul Bacău, unde o femeie de aproximativ 65 de ani s-ar fi înecat. Salvatorii s-au deplasat la faţa locului cu o autospecială de intervenţie şi o barcă şi au efectuat căutări până în jurul orei 19.15, fără ca persoana să fie găsită. Echipajul s-a retras la unitate, iar misiunea va fi reluată mâine. Pe malul canalului de fugă s-ar fi găsit o haină a femeii pentru care s-au început aceste căutări, iar cazul a ajuns şi în atenţia poliţiştilor, care au deschis o anchetă. 0 SHARES Share Tweet

