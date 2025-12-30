Jandarmii băcăuani, alături de comunitate pentru siguranța sărbătorilor de iarnă

Sărbătorile de iarnă ne-au adus împreună, acasă, la colind și la obiceiuri care ne leagă de rădăcini. În aceste zile, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au fost aproape de cetățeni, asigurând ordinea și siguranța publică la numeroase manifestări cultural-tradiționale desfășurate în județ.

Efectivele de jandarmi au fost prezente la Festivalul Jianului, Parada datinilor din Racova, festivalurile din localitățile Agăș și Buhoci, precum și la manifestările organizate în Zemeș, Moinești, Săucești și Letea Veche, pentru ca tradițiile strămoșești să fie trăite în siguranță, cu respect și bucurie.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău mulțumește tuturor celor care au contribuit la păstrarea vie a acestei frumoase moșteniri culturale – colindătorilor, participanților îmbrăcați în costume tradiționale și tuturor celor care au adus zâmbet și emoție în comunitate.

Pe durata minivacanței, jandarmii băcăuani au acționat zilnic pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, de natură penală sau contravențională, atât independent, cât și în sistem integrat, alături de celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii publice. În această perioadă nu au fost înregistrate evenimente majore.

Totodată, în timpul misiunilor desfășurate, au fost constatate și abateri de la normele legale, fiind aplicate 23 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 7.500 de lei, pentru fapte prevăzute de Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău le mulțumesc tuturor celor care au ales să petreacă această minivacanță în mod responsabil și îi asigură pe cetățeni că rămân în continuare la datorie, îndeplinindu-și atribuțiile cu profesionalism și responsabilitate, pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Jandarmii băcăuani sunt permanent alături de comunitate și pot fi solicitați ori de câte ori este nevoie de sprijin.