Jandarmii băcăuani, alături de comunitate pentru siguranța manifestărilor de iarnă

În perioada 30 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău vor fi alături de comunitate pentru a asigura un climat de ordine și siguranță publică la manifestările cultural-artistice dedicate datinilor și obiceiurilor de iarnă.

Efectivele de jandarmi vor fi prezente la Festivalul de Datini și Obiceiuri de Anul Nou, precum și la evenimentele organizate în localitățile Comănești, Răcăciuni, Onești, Târgu-Ocna, Berzunți, Bârsănești, Slănic-Moldova, Dofteana, Dărmănești, Palanca, Solonț, Berești-Tazlău, Roșiori, Pârjol, Balcani, Blăgești, Gârleni și Filipești. Totodată, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică și la manifestările prilejuite de trecerea în Noul An din Onești, Târgu-Ocna și Buhuși.

Având în vedere estimarea unui public numeros, jandarmii vor acționa cu grijă, responsabilitate și profesionalism, pentru siguranța fiecărui participant. Misiunile se vor desfășura atât independent, cât și în cooperare cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu, având ca obiectiv prevenirea incidentelor și descurajarea faptelor antisociale.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău își exprimă dorința ca atât localnicii, cât și vizitatorii să se bucure de sărbători în liniște, cu respect pentru tradițiile care ne unesc.

Pentru persoanele care aleg să își petreacă timpul în natură sau să plece în drumeții în această perioadă, jandarmii montani recomandă:

informarea prealabilă asupra itinerariului și a prognozei meteo;

purtarea unui echipament adecvat sezonului rece: îmbrăcăminte termoizolantă, încălțăminte corespunzătoare, lanternă și provizii;

utilizarea exclusivă a traseelor marcate și verificarea stării acestora înainte de plecare;

memorarea unor repere care să ajute la orientare;

evitarea hrănirii sau provocării animalelor sălbatice;

solicitarea sprijinului, în caz de pericol, prin numărul unic de urgență 112 sau direct jandarmilor aflați în zona montană.

Având în vedere că ne aflăm în sezonul rece, iar fenomenele meteorologice pot fi imprevizibile, jandarmii montani rămân la datorie, pregătiți să intervină prompt și să își adapteze acțiunile în funcție de condițiile meteo, pentru siguranța turiștilor și a localnicilor.

La final de an, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău mulțumește tuturor cetățenilor pentru încrederea acordată pe parcursul anului 2025 și le urează un An Nou plin de sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi.

La mulți ani!