Însoțitorii persoanelor cu handicap din Bacău își vor primi diferența de drepturi până la finalul lunii septembrie

Primăria Municipiului Bacău anunță că până la sfârșitul lunii septembrie 2025 vor fi achitate integral drepturile aferente însoțitorilor persoanelor cu handicap grav.

În prezent, la nivelul municipiului sunt înregistrate 1.430 de persoane cu handicap grav, fiecare beneficiind de un însoțitor plătit cu o indemnizație lunară de 2.574 lei. În luna septembrie, din cauza fondurilor insuficiente, indemnizațiile nu au putut fi achitate integral, însoțitorii primind în jur de 2.000 lei/persoană.

Potrivit Primăriei Bacău, drepturile financiare sunt asigurate în proporție de 90% din bugetul de stat, prin cote defalcate de TVA. Până la data de 14 septembrie, municipiul a primit 31,31 milioane lei dintr-un necesar total de 44,19 milioane lei, ceea ce a dus la imposibilitatea acoperirii integrale a plăților.

„Pentru ca drepturile persoanelor cu handicap să nu fie prejudiciate, în data de 19 septembrie, prin rectificare bugetară, vom aproba alocarea sumelor necesare pentru plata diferenței de indemnizație”, a transmis administrația locală.

Astfel, până la finalul lunii, toți beneficiarii vor primi restanța de aproximativ 500 lei/persoană, completând astfel suma cuvenită pentru luna septembrie.