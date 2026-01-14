Inițiativă legislativă privind coplata în oncologie: pacienții ar putea fi obligați să achite până la 5% din costul tratamentului

Un proiect de lege inițiat de senatorul POT Vela Gheorghe propune introducerea unei coplăți pentru pacienții oncologici adulți, care ar urma să suporte o contribuție financiară de până la 5% din valoarea serviciilor medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Potrivit textului legislativ, pacienții ar beneficia în continuare de acoperirea majorității costurilor tratamentului din fonduri publice, însă ar fi obligați să achite o coplată „minimă și plafonată”, aplicată uniform la nivel național. Procentul maxim al coplății este stabilit la 5%, urmând ca nivelul concret, plafoanele anuale și condițiile de aplicare să fie detaliate ulterior prin norme metodologice.

Proiectul prevede că plata coplății nu va putea constitui motiv de refuz, limitare sau întârziere a tratamentului oncologic. De asemenea, furnizorii de servicii medicale nu vor avea dreptul să solicite sumele respective direct pacienților, coplata urmând să fie administrată exclusiv de CNAS sau de o instituție publică desemnată.

În cazul în care pacienții nu dispun de resurse financiare suficiente, inițiativa legislativă introduce posibilitatea achitării coplății în rate, fără dobânzi sau penalități. Totodată, textul stipulează că neplata la termen nu poate afecta accesul la tratament, însă sumele datorate vor fi tratate ca creanțe bugetare, fiind recuperate conform legislației aplicabile acestui tip de datorii, inclusiv prin proceduri de executare silită.

Proiectul include și excepții de la plata coplății pentru pacienții oncologici aflați în situații de vulnerabilitate, precum și pentru alte categorii ce urmează a fi stabilite prin legislație specială. Definirea exactă a acestor situații este lăsată, însă, tot în sarcina normelor de aplicare.

În termeni financiari, o coplată de până la 5% din valoarea tratamentului oncologic poate însemna sume semnificative pentru pacienți. În cazul terapiilor clasice, cu costuri decontate de aproximativ 5.000–15.000 de lei pe lună, contribuția pacientului ar varia între 250 și 750 de lei lunar. Pentru tratamentele moderne, precum imunoterapia sau terapiile țintite, unde costurile pot ajunge la 15.000–40.000 de lei pe lună, coplata ar putea fi cuprinsă între 750 și 2.000 de lei lunar, respectiv între 9.000 și 24.000 de lei pe an. În situații care implică proceduri complexe sau cure cu costuri ridicate, contribuția de 5% poate depăși câteva mii de lei pentru un singur episod de tratament.

Inițiativa a generat deja reacții critice din partea unor organizații civice și specialiști în politici de sănătate, care atrag atenția asupra impactului social al unei astfel de măsuri. Aceștia susțin că, în forma actuală, proiectul ar putea transforma România în singura țară din Europa în care bolnavii de cancer sunt obligați prin lege să contribuie direct, sub amenințarea recuperării silite, la costul tratamentului oncologic.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament, unde sunt așteptate amendamente și poziții oficiale din partea Guvernului, CNAS și a societății civile.