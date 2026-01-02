Incendiu la o locuință din Târgu Ocna, lichidat de pompieri

Un incendiu a izbucnit joi, 2 ianuarie a.c., în jurul orei 11:22, la o casă de locuit din orașul Târgu Ocna, cartierul Vâlcele. Pompierii militari au fost alertați prin apel la 112 și au intervenit prompt pentru stingerea focului.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă, precum și o ambulanță SMURD, aparținând Detașamentului de Pompieri Onești. Intervenția rapidă a echipajelor a făcut posibilă localizarea și lichidarea incendiului, evitând extinderea acestuia la alte construcții din zonă.

În urma incendiului a ars o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați din locuință. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Echipajul SMURD prezent la intervenție a acordat îngrijiri medicale proprietarilor imobilului – o femeie și un bărbat – care au suferit atacuri de panică. Nu a fost necesar transportul acestora la spital.

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric. Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice periodic instalațiile electrice pentru a preveni astfel de evenimente.