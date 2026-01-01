Incendiu la o locuință din comuna Filipești, sat Onișcani. Intervenție promptă a pompierilor băcăuani

În cursul acestei nopți, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Filipești, sat Onișcani.

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD, aparținând Detașamentului de Pompieri Bacău. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul locuinței, afectând o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

Pompierii au intervenit rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea flăcărilor la alte construcții din apropiere. Incendiul a fost lichidat în totalitate după mai multe zeci de minute de intervenție.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

În urma cercetărilor efectuate, cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind jarul căzut din sistemul de încălzire. Pompierii reamintesc cetățenilor importanța verificării și exploatării corespunzătoare a instalațiilor de încălzire, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.