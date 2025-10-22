Incendiu la o casă din comuna Negri. Un bătrân de 86 de ani a ajuns la spital cu arsuri

În această seară, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au fost solicitați, prin apel la numărul unic de urgență 112, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Negri, sat Negri.

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, afectând întreaga locuință.

Din nefericire, în urma incendiului a rezultat o victimă – un bărbat în vârstă de 86 de ani, conștient, care prezenta arsuri de gradul II la nivelul membrului inferior drept. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost alimentarea defectuoasă cu combustibil a sistemului de încălzire.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul și să împiedice propagarea flăcărilor la locuințele învecinate.