Imagini aeriene spectaculoase de pe șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani

Lucrările la Autostrada A7, pe tronsonul Bacău – Pașcani, avansează vizibil, conform celor mai recente imagini aeriene surprinse pe șantier. Fotografiile au fost realizate pe loturile 1 și 2, respectiv Săucești – Trifești (30,30 km) și Trifești – Gherăești (18,99 km).

📊 Potrivit raportărilor oficiale, stadiul fizic al lucrărilor este de 38% pe Lotul 1 și 35% pe Lotul 2.

Pe teren, constructorul este mobilizat cu:

  • execuția structurilor și a nodurilor rutiere,

  • lucrări de umpluturi de pământ,

  • așternerea de saltele de balast învelite cu geotextil,

  • ranforsări cu geogrile și stabilizarea stratului de formă.

🔨 Antreprenorul lucrărilor este Asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L. – S.C. SA&PE Construct S.R.L. – S.C. Tehnostrade S.R.L..

Contractele pentru aceste două loturi au fost semnate la 15 februarie 2023, iar durata de execuție este de 30 de luni. Finanțarea provine din fonduri europene prin PNRR.

➡️ Autostrada A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, urmând să asigure legătura rapidă între Moldova și rețeaua rutieră europeană.

