„Harta Emoțiilor și Drepturilor” de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului

Cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, marcată anual pe 20 noiembrie, elevii claselor a XI-aF şi a XII-aG din Liceul Teoretic „Henri Coandă” Bacău au desfășurat o activitate interactivă deosebită, intitulată „Harta Emoțiilor și Drepturilor – o lecție de empatie pentru elevi”, menită să îi ajute să înțeleagă legătura dintre emoțiile lor și drepturile fundamentale pe care le au.

Activitatea a fost coordonată de cadrele didactice prof. Carmen Elena Găbureanu, prof. Iuliana Maria Caraghin, prof. Carmen Nicoleta Cupaş, bibl. Elena Daniela Pricop, având scopul de a dezvolta conștientizarea emoțională, empatia și responsabilitatea civică în rândul adolescenților. Pornind de la întrebări simple, precum „Ce simțim zi de zi?”, „De ce avem anumite emoții?”, elevii au explorat felul în care respectarea sau încălcarea unui drept le poate influența starea de bine.

În prima parte, participanții au identificat emoțiile trăite în contexte reale – la școală, acasă, în mediul online – notându-le pe post-it-uri și împărțindu-le în emoții pozitive și negative. Panoul rezultat a devenit rapid o oglindă a trăirilor lor zilnice: bucurie, entuziasm, siguranță, dar și stres, teamă, frustrare sau anxietate.

Ulterior, elevii au învățat despre principalele drepturi din Convenția ONU privind Drepturile Copilului – dreptul la protecție, dreptul la opinie, la educație, la viață privată, la sănătate, la informare sau la sprijin psihologic. Fiecare elev a selectat apoi dreptul care se potrivea unei emoții alese, construind astfel o „hartă vizuală” complexă a modului în care emoțiile sunt conectate cu respectarea drepturilor.

Momentul central al activității l-a reprezentat discuția finală, în care elevii au reflectat asupra întrebărilor: Ce emoții negative apar cel mai frecvent? Ce drepturi par cel mai des încălcate? Cum pot reacționa copiii când drepturile lor sunt ignorate? Ce pot face adulții pentru a crea un mediu mai sigur?

Concluzia activității a fost una clară: drepturile copiilor sunt strâns legate de starea lor emoțională, iar înțelegerea lor este esențială pentru o dezvoltare armonioasă.