Guvernul limitează consumul de hârtie la 15 coli pe zi pentru funcționarii publici

Guvernul României a adoptat recent o inițiativă care vizează reducerea impactului activităților administrative asupra mediului, prin instituirea Programului național privind performanța de mediu a activității autorităților și instituțiilor publice. Această măsură introduce reguli stricte privind consumul de resurse și deșeurile produse, marcând un pas important în direcția unui stat mai ecologic și eficient.

Obiectivul principal al programului, instituit prin HG 709/2025, este îmbunătățirea performanței de mediu a activităților administrative, prin stabilirea unor ținte cuantificabile pentru fiecare instituție. Printre cele mai discutate măsuri se numără limitarea consumului de hârtie la maximum 15 coli A4 pe angajat pe zi, cu condiția ca 80% din hârtia utilizată să fie reciclată sau certificată ecologic.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a subliniat importanța acestei inițiative: „România se consolidează pe plan internațional nu prin gesturi izolate, ci prin efortul conjugat al tuturor instituțiilor statului. Fiecare pas înainte, fiecare proiect dus la bun sfârșit în domeniul nostru de competență întărește credibilitatea țării și confirmă angajamentul nostru față de principiile dezvoltării durabile și de valorile comunității internaționale”, scrie avocatnet.ro.

Programul include și alte obiective clare, cum ar fi:

Reducerea consumului de apă la maximum 6,4 metri cubi pe angajat anual în sediile publice;

Optimizarea consumului de energie , cu ținte specifice pentru fiecare instituție;

Diminuarea deșeurilor de birou sub 200 kg pe angajat pe an, încurajând reciclarea și reutilizarea;

Sustenabilitatea evenimentelor, cu cel puțin 50% desfășurate online și reducerea deplasărilor inutile, mai ales cu avionul.

Fiecare instituție publică este obligată să analizeze situația proprie privind resursele și deșeurile, să elaboreze planuri de acțiuni detaliate, care includ obiective, acțiuni de eficientizare, indicatori de realizare, termene și resurse alocate.

Pentru monitorizarea progreselor, se va implementa un mecanism de raportare anuală: fiecare instituție va întocmi rapoarte de performanță și le va transmite către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate până la 31 ianuarie a fiecărui an. Pe baza acestor date, agenția va întocmi o sinteză pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care va informa anual Guvernul cu privire la progresele înregistrate și la instituțiile care nu și-au îmbunătățit performanța de mediu.

Prin această inițiativă, România își propune să alinieze administrația publică la cele mai bune practici internaționale, răspunzând astfel recomandărilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și consolidându-și rolul de actor responsabil în comunitatea globală.