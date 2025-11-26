Grup Șerban Holding a inaugurat Ferma Avicolă Moldavia

– investiție de 11,5 milioane euro menită să reducă deficitul de ouă din România – și anunță extinderea capacităților de depozitare legume la peste 50.000 tone până în 2028

Grup Șerban Holding, companie listată pe piața AeRO Premium a Bursei de Valori București sub simbolul GSH, a inaugurat pe 25 noiembrie Ferma Avicolă Moldavia, situată strategic pe drumul European E85, în comuna Orbeni, Județul Bacău, – una dintre cele mai circulate artere rutiere din România.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, reunind peste 80 de invitați – oficiali, lideri ai mediului de afaceri, investitori, parteneri strategici și reprezentanți ai presei – și marcând un pas decisiv pentru securitatea alimentară a României, într-un moment în care piața se confruntă cu un deficit considerabil de ouă proaspete.

Proiectul, cu o valoare totală de 11,5 milioane euro, beneficiază de 7,5 milioane euro fonduri nerambursabile alocate prin programele de sprijin dedicate sectorului avicol. Este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura avicolă românească, concepută pentru a crește capacitatea de producție internă și pentru a asigura o ofertă constantă de ouă locale.

Ferma, amplasată pe aproape 55.000 mp, include opt hale pentru găini ouătoare adulte (160.000 capete) și două hale pentru tineretul de înlocuire (40.000 capete). Capacitatea anuală de producție este estimată la 50 de milioane de ouă, care vor fi comercializate sub brandul Moldavia, noua marcă proprie a Grup Șerban Holding dedicată consumatorilor care aleg produse românești, sigure și de calitate superioară.

Cu gândul la consumatorii români

Investiția este ghidată de o viziune orientată spre modernizare și sustenabilitate. Ferma îndeplinește standardele europene privind bunăstarea animalelor și protecția mediului, integrează tehnologii avansate pentru eficiență energetică și extinde portofoliul Grupului Șerban prin lansarea brandului Moldavia.

Totodată, proiectul contribuie la creșterea valorii adăugate în lanțul agroalimentar integrat al companiei și la atingerea obiectivelor sale de dezvoltare pe termen lung. „Ferma Moldavia este un proiect construit cu responsabilitate, cu gândul la consumatorii români și la nevoile reale ale pieței.

Într-un moment în care România se confruntă cu un deficit de ouă, venim cu o capacitate modernă, eficientă și complet integrată în viziunea noastră de dezvoltare sustenabilă. Sub brandul Moldavia, ne angajăm să livrăm un produs românesc, sigur și constant, la cele mai ridicate standarde”, a declarat Nicolae Șerban, CEO Grup Șerban Holding.

Extinderea capacităților de depozitare

După inaugurarea și vizita fermei, invitații au vizitat și facilitățile de depozitare și procesare legume operate de Grup Șerban în Sascut, care, împreună cu unitatea din Căiuți, compun în prezent cea mai amplă infrastructură frigorifică integrată din portofoliul companiei. Cu o capacitate totală actuală de 21.500 tone, Grup Șerban se poziționează deja ca unul dintre cei mai importanți jucători din România în segmentul de depozitare legume.

Această bază va fi extinsă semnificativ odată cu implementarea noului proiect finanțat prin Măsura DR-22 – Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole, pentru care Grup Șerban a obținut recent autorizația de construire.

Prin acest proiect major, capacitatea de depozitare a Grupului Șerban va ajunge, în 2028, la peste 50.000 de tone — transformând compania în cel mai mare operator de depozitare legume din România și într-un jucător cheie pentru stabilitatea și dezvoltarea lanțului agroalimentar național.

Prin aceste proiecte integrate – avicole, vegetale și logistice – Grup Șerban Holding își consolidează poziția de lider în agribusiness sustenabil, capabil să ofere pieței produse românești de înaltă calitate și să contribuie decisiv la securitatea alimentară a României.